23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir?

Sonbahar ekinoksu ne demek? Google sonbahar ekinoksunu neden giriş sayfası yaptı? İşte tüm detaylar... Sonbahar Ekinoksu bugün merak konusu oldu. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu tam anlamıyla yeni bir mevsimin başlangıcı diyebiliriz. İşte Sonbahar Ekinoksu hakkında bilinmeyen tüm detaylar... Güneş'den gelen ışınlar 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer . Her yerde gece ve gündüzler eşit olur , bu duruma Ekinoks denir. 22 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumları burçlara etkisi

Koç: Sevgili Koçlar bugünden itibaren çıkacağınız seyahatler size uzun zamandır ihtiyacınız olan neşe ve enerjiyi sağlayacaktır. Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı bulacaksınız.

Boğa: Sevgili Boğalar bugün çalışma ve gayretleriniz takdir ediliyor, beğeniliyor sevdiğinizle birlikteliğiniz uyumlu devam edecek yakın çevrenizden birinden alacağınız bir hediyeye çok sevineceksiniz. Moralinizi yüksek tutun sinirlerinizin yıpranmasına izin vermeyin

İkizler: Sevgili İkizler Bugün Üzerinize sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyorsunuz uzun süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizi dost ve yakınlarınızın desteği sayesinde atlattınız yalnız günlük kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz az çok paralar alacaksınız yalnız paranızı iyi saklamalı ve değerlendirmelisiniz

Yengeç: Sevgili Yengeçler bugün sevdiğiniz kişiyle uyumlu bir beraberliğiniz var onu fazla yormayın ve ona her konuda yardımcı olun o buna layık biri uykunuza dikkat edin son günlerde kendinizi çok fazla yordunuz sanırım

Aslan: Sevgili Aslanlar bugün zihniniz çok açık özellikle mesleki konularda bundan yararlanabilirsiniz bu da sizin yararınıza olacak fikirleriniz çevreniz tarafından takdirle karşılanıyor sevildiğinizi bilin ve ona göre davranın

Başak: Sevgili Başaklar bugün Gereksiz kuruntulara kapılmayın alışveriş yaparken biraz daha eli açık davranabilirsiniz evinizin bir ihtiyacını ertelemek zorunda kalacaksınız sağlığınızda önemli bir değişiklik yok

Terazi: Sevgili Teraziler bugün idari ve hukuksal işlerde güçlüklerle karşılaşabilirsiniz başkalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz eğer iş arkadaşlarınızla aranızda büyük bir kavga çıkmasını istemiyorsanız yalnız çalışmalısınız

Akrep: Sevgili Akrepler bugün sevdiğinizle aranızda bazı sorunlar olduğu bir gerçek ancak canınızı sıkmayın çünkü her şey yoluna girecek yalnızsanız mükemmeli aramaktan artık vazgeçmelisiniz düşünmeden hareket etmekten kaçınmalısınız enerjiniz ve performansınız tam yerinde özellikle ayın son günlerinde mutluluk var

Yay: Sevgili Yaylar bugün Birçok fırsat var önünüzde eğer zekanıza güvenerek olumlu ve güzel kararlar verirseniz bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmiş olacaksınız böylece hem iş hem de his hayatınızda yeni olanaklar yakalayabileceksiniz iş hayatınızda bundan sonraki günlerde oluşacak tatsızlıkları gidermek için hazırlıklı olmalısınız

Oğlak: Sevgili Oğlaklar bugün sevgilinizle mesafeli bir ilişkiniz var bunu daha sıcak ve yakın bir hale getirmeniz sizin elinizde. Bunun için çaba harcamalısınız ve inanınki bu çabanızın karşılığını kat lat alacaksınız çünkü o buna değer bir aile yakınınızın hastalığı sizi üzecek ama önemli bir durum değil korkmayın

Kova: Sevgili Kovalar bugün geleceğinizle ilgili önemli kararlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz sevdiğinizle bazı sorunlar çıkabilir onun da fikirlerine önem verin uyarılarını dikkatle dinleyin elde edeceğiniz kazanç yüzünüzü güldürse bile çok büyük gelişmeler beklemeyin

Balık: Sevgili Balıklar bugün adımlarınızı sağlam atın her zaman bir açık kapı bırakın hayatta herşey olabilir unutmayın sosyal hayatınız çok renklenecek yeni kişilerle tanışacaksınız yeni imkanlar ve fırsatlar doğabilir gözünüzü dört açın bundan yararlanmayı bilin sağlık yönünden hiçbir sorun görünmüyor