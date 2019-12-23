23 Aralık Antalya'da okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edildi mi?

23 Aralık Antalya'da okullar tatil mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıoyr. Antalya'da bugün ve Salı günü sağanak, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına bekleniyor.Antalya Valiliği kuvvetli ve şiddetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tüm olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Öğrenciler Antalya'da okullar tatil edildi mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden okulların tatil olmasına yönelik açıklama henüz yapılmadı.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Antalya genelinde güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) beklendiği kaydedildi. Yarın ayrıca fırtınayla birlikte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sağanağın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.