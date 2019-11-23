Siparişle lüks oto hırsızlığı: 'Bodyguard kardeşler' çetesi çökertildi

Lüks otomobil hırsızlığı yapan şebekeye İstanbul ve Kırklareli’de eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bir gece kulübünde ‘bodyguard’lık yapan çetenin elabaşı Ali K.(38), Adna K.(37), Ayhan K.(40) kardeşlerle birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin 100 binlerce lira değerinde çalıntı lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri, ardından bunları 10-20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.

Tamirhanelerde çalıntı araçlara daha önce satın aldıkları hurda otomobilin motor ve şase numaralarını taşıyan, ardından elektronik beyinleri sıfırlayan şüphelilerin lüks otomobilleri ilan vererek sattıkları öğrenildi.