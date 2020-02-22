Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 22 ayrı suçtan aranıyordu! 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

22 ayrı suçtan aranıyordu! 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

22 ayrı suçtan aranıyordu! 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

16 dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi "Binbir Surat" lakaplı Nuh Mehmet Göncü (54), Aksaray'da yakalandı.

Çeşitli illerde kendisini doktor, kuyumcu ve iş insanı olarak tanıtıp, 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54), Aksaray'da yakalandı.

DHA'nın aktarmış olduğu habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ilde, dolandırıcılık olayına karışan ve "binbir surat" lakabıyla anılan Nuh Mehmet Göncü'nün Aksaray'da olduğu bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Göncü, bu sabah Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Göncü'nün 5 yıl önce Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, kendisini doktor, kuyumcu, iş insanı olarak tanıtıp 16 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere 5 ayrı ilde arandığı tespit edildi. 

Hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 103 bin TL adli para cezası bulunduğu da saptanan Göncü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kaç kişiyi dolandırdın?" sorusuna, gülümseyerek karşılık veren Göncü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!
<p>Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Defne Samyeli´ne, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili so

Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Artık evler böyle olacak

Millet Kütüphanesi, gece ve gündüz ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor