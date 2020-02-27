21 gün sonra geri alınan Serakib'ten ilk görüntüler....
İdlib'in Serakib kasabası 21 gün sonra geri alındı...Türk televizyonlarında Esed zulmünden kurtarılan Serakib'e ilk kez 24 ekibi girdi...
Suriye'de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçmişti. 24 ekibi bombardıman altındaki bölgeye girmeyi başardı.
Kritik öneme sahip Serakib'te 24 ekibinin çekimleri sırasında bölgede bombardıman sürüyordu. Esed, Rusya ve İran destekli teröristlerin tankları bırakıp kaçtığı sıcak bölge Serakib'ten ilk görüntülere 24 muhabiri Adem Hançer ve Kameraman Uğur Tüney ulaştı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER...