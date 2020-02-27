Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1596
  • 6,7565
  • 327.519
  • 111744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 21 gün sonra geri alınan Serakib'ten ilk görüntüler....

21 gün sonra geri alınan Serakib'ten ilk görüntüler....

21 gün sonra geri alınan Serakib'ten ilk görüntüler....

İdlib'in Serakib kasabası 21 gün sonra geri alındı...Türk televizyonlarında Esed zulmünden kurtarılan Serakib'e ilk kez 24 ekibi girdi...

Suriye'de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçmişti. 24 ekibi bombardıman altındaki bölgeye girmeyi başardı.     

Kritik öneme sahip Serakib'te  24 ekibinin çekimleri sırasında bölgede bombardıman sürüyordu. Esed, Rusya ve İran destekli teröristlerin tankları bırakıp kaçtığı sıcak bölge Serakib'ten ilk görüntülere  24 muhabiri Adem Hançer ve Kameraman Uğur Tüney ulaştı. 

İŞTE O GÖRÜNTÜLER... 

 


'Adamın sakalını takip eder olduk'
Pişti oldular
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
Bensu Soral köpeğinin kılığına girdi
Zor günleri geride bıraktılar
<p>26 Şubat akşamı Serakib ilçe merkezinin dış mahallelerine ulaşan Suriye Milli Ordusu güçleri, uzu

Serakib, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Güçlü bağışıklığın formülü belli oldu! İşte yapılması gerekenler...

Faydasına inanamayacaksınız! Boğaz ağrısına birebir...