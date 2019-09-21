İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 21 Eylül 2019 İstanbul hava durumu!

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dün İstanbul'da etkili olan yağışın bugün de devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, haftasonu için birçok il için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyenler İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. 21 Eylül 2019 İstanbul hava durumu haberimizde yer alıyor..

21 EYLÜL 2019 İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son geçtiği verilere göre hava sıcaklıklığının hafta sonunda Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği, hafta başında tekrar artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün yağmur beklenmezken Karadeniz'in tamamında yağmur etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

DİĞER İLLERDEN BAZILARININ HAVA DURUMU İSE ŞU ŞEKİLDE:

İSTANBUL 18°C parçalı bulutlu

BURSA 13°C çok bulutlu

ANKARA 12°C çok bulutlu

EDİRNE 20°C güneşli

İZMİR 18°C parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C çok bulutlu

ADANA 24°C parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C parçalı bulutlu

HATAY 25°C parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C yağmurlu

TRABZON 18°C yağmurlu

ERZURUM 16°C zaman zaman yağışlı