İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 21 Eylül 2019 İstanbul hava durumu!
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu tüm İstanbullular tarafından internette araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Tuzla'da kimyasal madde üreten bir fabrikada çıkan yangının ardından asit yağmuru yağıp yağmayacağı merak konusu olmuştu. Hafta sonunun ilk gününü dışarda plan yapmak isteyen vatandaşlar 21 Eylül Cumartesi İstanbul hava durumunu merak ediyor.İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dün İstanbul'da etkili olan yağışın bugün de devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, haftasonu için birçok il için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyenler İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. 21 Eylül 2019 İstanbul hava durumu haberimizde yer alıyor..
21 EYLÜL 2019 İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son geçtiği verilere göre hava sıcaklıklığının hafta sonunda Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği, hafta başında tekrar artacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün yağmur beklenmezken Karadeniz'in tamamında yağmur etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
DİĞER İLLERDEN BAZILARININ HAVA DURUMU İSE ŞU ŞEKİLDE:
İSTANBUL 18°C parçalı bulutlu
BURSA 13°C çok bulutlu
ANKARA 12°C çok bulutlu
EDİRNE 20°C güneşli
İZMİR 18°C parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C çok bulutlu
ADANA 24°C parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C parçalı bulutlu
HATAY 25°C parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C yağmurlu
TRABZON 18°C yağmurlu
ERZURUM 16°C zaman zaman yağışlı