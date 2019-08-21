21 Ağustos Çarşamba hava durumu nasıl? Bugün yağmur yağacak mı?

21 Ağustos Çarşamba hava durumu nasıl? Hafta sonu tüm yurdu etkileyen şiddetli yağışlar bazı bölgelerde sel felaketine yol açmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni yağışların olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Bireyler ‘Bugün yağmur yağacak mı?’ sorusunu aratmaya başladı. İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte 21 Ağustos hava durumu

21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Son radar bilgileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre 18.00 TSİ ile 22.00 TSİ saatleri arasında Ankara'nın batı ilçelerinde (Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı) çevrelerinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BURSA 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 36°C

Az bulutlu

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde ve Çarşamba öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²), ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ZONGULDAK 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 13°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARDAHAN 12°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık