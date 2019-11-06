2023'te 81 ilde devlet tiyatrosu kurulacak

Yeni kurulan Edirne sahnesinde inceleme yapmak üzere kente gelen Kurt, Devlet Tiyatroları’nın bütün oyunlarını kapalı gişe oynadığını belirterek şöyle konuştu: “Devletimiz, hükümetimiz çok büyük yatırımlar yaptı. Bu sene imkanlarımız dahilinde 10 sahne kazandırdık, ümit ediyorum gelecekte de 2023 yılına kadar da pek çok sahneyi devlet tiyatrosuna kazandırmış olacağız. Bizim 2023 yılında arzu ettiğimiz şey tiyatrosu olmayan ilimiz kalmasın istiyoruz.”