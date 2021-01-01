2021'e umutla girdik
Felaketlerle geçen 2020 biterken gelmeye başlayan olumlu işaretler bu yıl için umutları daha da büyüttü. Kovid-19 aşılarının kullanımıyla birlikte ‘mücadele' döneminden ‘salgından çıkış' dönemine geçilecek. Çalışma, eğitim, alışveriş ve seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılacak, normalleşme hızlanacak. Ekonomide uluslararası güvenle birlikte dövizdeki düşüş sürecek; üretim, ihracat ve iç ticaret büyüyecek. Suriye, Libya ve Karabağ'da Türkiye'nin adımlarıyla sağlanan ‘çatışmasızlık' kalıcı çözüm fırsatı sunuyor. ABD ve AB'de de salgından çıkış ve normalleşme arayışı var; bu çatışma yerine ‘müzakere' döneminin işareti.
AŞIYI 2 TÜRK BULDU - 29 NİSAN
Tüm dünya virüse karşı umutla aşıyı beklerken, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi Biontech’ten 29 Nisan’da iyi haber geldi.
DEPREMLERLE YİNE YIKILDIK - 24 OCAK-30 EKİM
Türkiye geçen yıl da depremlerde can kaybı yaşadı. 24 Ocak’ta Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 41, 30 Ekim’de İzmir’de 6.6’lık depremde 117 canımız gitti.
28 YILLIK İŞGAL BİTİRİLDİ - 9 KASIM
Azerbaycan, 28 yıllık Ermenistan işgalinde olan Dağlık Karabağ’ı 1.5 ayda geri aldı. Varılan anlaşmayla Azerbaycan’ın sahadaki zaferi perçinlendi.
LİBYA’DA DENGELER DEĞİŞTİ - 4 HAZİRAN
Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirmeye çalışan darbeci Hafter püskürtüldü, ibre Türkiye’nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne döndü.
‘MAVİ VATAN’DA GERİ ADIM YOK - 22 ARALIK
Yunanistan’ın yarattığı gerilim, Türkiye’ye geri adım attırmadı. Sismik araştırmalarını sürdüren Oruç Reis için 15 Haziran’a kadar NAVTEX ilan edildi.
KAPALI MARAŞ AÇILDI - 7 EKİM
1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş 46 yıl sonra kademeli olarak açıldı.
TÜRK SİYASETİNİN ACI KAYIPLARI - 17 OCAK - 30 EKİM
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi ve eski DSP Genel Başkanı Rahşan Ecevit ile eski Başbakan Mesut Yılmaz aramız- dan ayrıldı.
FATİH’TEN TARİHİ MÜJDE - 29 MAYIS
Erdoğan, Fatih sondaj gemisini Karadeniz’e uğurladı, rekor gaz rezervi keş- fini 21 Ağustos’ta açıkladı.
AYASOFYA İBADETE AÇILDI - 24 TEMMUZ
Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Başkan Erdoğan ilk cuma namazında Kur’an okudu.
SPOR DÜNYASI YASA BOĞULDU - 26 OCAK - 26 KASIM
Basketbolun süper yıldızı Kobe Bryant helikopter kazasında öldü. Futbol tarihinin ‘Süper Bücürü’ Diego Armando Maradona da hayata veda etti.
2020’DE YAPRAK DÖKÜMÜ
Unutulmaz müzik adamı Timur Selçuk, bir dönemin efsane teknik direktörü Özkan Sümer ve sahnelerin ‘Huysuz Virjin’i Seyfi Dursunoğlu bu yıl aramızdan ayrıldı.