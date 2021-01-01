2021'e umutla girdik

AŞIYI 2 TÜRK BULDU - 29 NİSAN



Tüm dünya virüse karşı umutla aşıyı beklerken, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi Biontech’ten 29 Nisan’da iyi haber geldi.

DEPREMLERLE YİNE YIKILDIK - 24 OCAK-30 EKİM



Türkiye geçen yıl da depremlerde can kaybı yaşadı. 24 Ocak’ta Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 41, 30 Ekim’de İzmir’de 6.6’lık depremde 117 canımız gitti.

28 YILLIK İŞGAL BİTİRİLDİ - 9 KASIM



Azerbaycan, 28 yıllık Ermenistan işgalinde olan Dağlık Karabağ’ı 1.5 ayda geri aldı. Varılan anlaşmayla Azerbaycan’ın sahadaki zaferi perçinlendi.

LİBYA’DA DENGELER DEĞİŞTİ - 4 HAZİRAN



Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirmeye çalışan darbeci Hafter püskürtüldü, ibre Türkiye’nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne döndü.

‘MAVİ VATAN’DA GERİ ADIM YOK - 22 ARALIK



Yunanistan’ın yarattığı gerilim, Türkiye’ye geri adım attırmadı. Sismik araştırmalarını sürdüren Oruç Reis için 15 Haziran’a kadar NAVTEX ilan edildi.

KAPALI MARAŞ AÇILDI - 7 EKİM



1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş 46 yıl sonra kademeli olarak açıldı.

TÜRK SİYASETİNİN ACI KAYIPLARI - 17 OCAK - 30 EKİM



Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi ve eski DSP Genel Başkanı Rahşan Ecevit ile eski Başbakan Mesut Yılmaz aramız- dan ayrıldı.

FATİH’TEN TARİHİ MÜJDE - 29 MAYIS



Erdoğan, Fatih sondaj gemisini Karadeniz’e uğurladı, rekor gaz rezervi keş- fini 21 Ağustos’ta açıkladı.



AYASOFYA İBADETE AÇILDI - 24 TEMMUZ



Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Başkan Erdoğan ilk cuma namazında Kur’an okudu.



SPOR DÜNYASI YASA BOĞULDU - 26 OCAK - 26 KASIM



Basketbolun süper yıldızı Kobe Bryant helikopter kazasında öldü. Futbol tarihinin ‘Süper Bücürü’ Diego Armando Maradona da hayata veda etti.

2020’DE YAPRAK DÖKÜMÜ



Unutulmaz müzik adamı Timur Selçuk, bir dönemin efsane teknik direktörü Özkan Sümer ve sahnelerin ‘Huysuz Virjin’i Seyfi Dursunoğlu bu yıl aramızdan ayrıldı.

