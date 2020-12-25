25 Aralık 2020 Cuma 15:53 | Son Güncelleme:
2021 yılına dair cezalar belli oldu
2021 yılı cezaları belli oldu. Çevreyi kirletme, egzoz ölçümü yaptırmamak, konutta gürültü gibi suçları işleyen kişiler 2021 yılında zamlı tarife ile cezaları ödeyecekler.
Yeni yıl ile birlikte yeni cezalarında detayları belli oldu.
İŞTE O CEZALAR VE ÖDENECEK TUTARLAR:
Çevreyi kirletene 382 TL
Egzoz ölçümü yaptırmayana 2 bin 67 TL
Standarttan fazla egzoz 4 bin 136 TL
Hava kirliliğine sebep olmak 96 bin 561 TL
Konutta gürültü Bin 594 TL
Ulaşım araçlarıyla gürültü 4 bin 813 TL
İş yeri / Atölye yüksek ses 16 Bin 82 TL
Fabrika/Şantiye/Eğlence gürültüsü 48 bin 275 TL
Toprağa atık bırakmak 96 bin TL
Toprağa atık bırakmak (konut) 2 bin 399
Anız yakmak Dekar Başı 80,39 TL
Yurtdışından kaçak atık getirmek 8 milyon 48 bin TL
2021 yılına dair cezalar belli oldu pic.twitter.com/wruqRV0JpP— 24 TV (@yirmidorttv) December 25, 2020