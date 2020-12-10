2021 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT memur alımlarında aranan şartlar nelerdir?

2020 PTT için 2020 yılında 55 bin personel alımı yapacağı iddiaları, içinde bulunduğumuz yılın ilk günlerinden bu yana gündemde yer almaya devam ediyor. Ancak PTT personel alımı kapsamında bir süredir gündemde yer alan 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Pek çok vatandaşın yakın takibinde yer almaya devam eden PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI İDDİALARI DOĞRU MU?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 55 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.

Yaptığı veya yapacağı personel alımı ilanlarını resmi internet sitesi olan ptt.gov.tr aracılığıyla yayımlayan PTT, 2018 yılında bu şekilde 16 farklı pozisyon için ilan açmış ve 2018/1 ilanı ile personel alımı sürecini tamamlamıştı. 2021'de PTT personel alımına ilişkin beklentiler yüksek.



PTT PERSONEL ALIMI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı. Bu açıklamalar sonrasında da vatandaşlar merakla PTT personel alım ilanlarını beklemeye başladı. PTT KPSS şartsız personel alım ilanında ilk açıklamayı yapan Birlik Haber Sen'in açıklamasında, "PTT A.Ş. ile Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısında personel alımı için çalışma yaptıklarını ve bu yönde planlamalarının olduklarını ifade ettiler. Yetkililerin bu ifadelerini ise sendikamıza bağlı haberleşme kanallarından ilan etmiştik." İfadeleri yer aldı.

ALIM YAPILMASI BEKLENEN KADROLAR

On binlerce adayın heyecanla beklediği PTT personel alımı 2020 yılının sonuna gelindi ancak hala yayımlanmadı. Son olarak 2018 yılında KPSS şartı aranmadan PTT bünyesinde personel alımı yapılmıştı. 2018 yılının Mayıs ayında ilan yayımlanmış ve "Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi, PTT Uzman Yardımcısı" kadrolarında personel alımı yapılmıştı.

ARANAN ŞARTLAR

PTT personel alımı için genel şartlar ise şöyle olmuştu:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış .

- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

KPSS ŞARTI GETİRİLDİ

Son yönetmelik kapsamında PTT personel alımları için KPSS şartı getirilmişti. Ancak adaylarda aranacak KPSS şartında puanın kaç olacağı henüz belli değil.

ADAYLAR SOSYAL MEDYADA SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

KPSS 2020'ye girenler sosyal medya platformları üzerinden PTT personel alımlarının yayımlanması için çeşitli paylaşımlar yapıyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Adaylar ilanın bir an öcne yayımlanması gerektiğini yıllardır ilan beklediklerini sosyal medyada paylaşıyorlar.