2021 öğretmen ataması olacak mı? Bakan Selçuk, son öğretmen ataması açıklaması nedir?

Öğretmen atamaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir atama bekleyen öğretmen adayları için beklenen müjde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Söz konusu atamaların yeni yılda gerçekleşeceği ve kontenjan eksikliğinin olduğunu belirten Bakan Selçuk'un açıklamaların detayları haberimizde.

Öğretmen ataması 2021 gelişmeleri milyonlarca öğretmen tarafından sıkça araştırılıyor. Yeni yılın da yaklaşması ile birlikte "2021'de sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı?" soruları da artıyor. Konuyla ilgili müjdeli haber Bakan Selçuk'tan geldi.



BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."