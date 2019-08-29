2020'nin Ocak ve Şubat aylarında toplam kaç gün vardır? Güven Bana sorusu 2020'nin Ocak ve Şubat aylarında toplam kaç gün vardır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 58

B: 59

C: 60

D: 61

Doğru cevap: 60