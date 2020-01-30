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  3. 2020’nin ilk MGK’sı sona erdi! Flaş İdlib ve Libya açıklaması

2020’nin ilk MGK’sı sona erdi! Flaş İdlib ve Libya açıklaması

2020’nin ilk MGK’sı sona erdi! Flaş İdlib ve Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. Toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle;

* İdlib’deki terör faaliyetlerine karşı önlem alınacak.

* İdlib’de sivillere yapılan saldırılara karşı yeni önlemler getirilecek.

* Libya’da ateşkes çabaları desteklenecek.

* ABD Yönetimi’nin, İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs’e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir “ilhak planı” olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin Devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıntılar gelecek...


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