2020 YKS sınav ücreti ne kadar? YKS ücreti ne zamana kadar, nereye ödenir?

2020 YKS başvuru ücreti merak ediliyor. ÖSYM, YKS 2020 başvuru kılavuzunu yayınladı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye kılavuz kapsamında yer verildi. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor. Adaylar başvuru ücreti olarak ne kadar ödemeleri gerektiğini araştırmaya başladı. 2020 YKS ücreti ile bilgi de kılavuzda yer aldı.

2020 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılı sınav başvuru ücreti de bugün belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70,00 TL ödenmesi gerekiyor. 2019 yılı YKS 'de her oturum için öğrenciler 50 TL yatırmıştı.

YKS ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR ÖDENİR?

Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020 olarak belirlendi.

YKS ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.