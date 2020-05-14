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  3. Son dakika haberi: ÖSYM 2020 YKS kılavuzunu güncelledi

Son dakika haberi: ÖSYM 2020 YKS kılavuzunu güncelledi

Son dakika haberi: ÖSYM 2020 YKS kılavuzunu güncelledi

ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavının 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde,

- 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.


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