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  3. 2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri ileri bir tarihe ertelendi

2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri ileri bir tarihe ertelendi

2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri ileri bir tarihe ertelendi

2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVİD-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak.

Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.


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