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29 Ekim 2020 Perşembe 21:18 | Son Güncelleme:

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu
AA

Son Dakika Haberleri.. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara layık görüldü.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim layık bulundu.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün müzik alanında Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

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