2020 TUS kontenjanları yayında! ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, başladı mı?

2020 TUS kontenjanları yoğun ilgi görüyor. TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili ÖSYM duyurusu yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar başvuru kılavuzu ve TUS kontenjan bilgileri doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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TUS TERCİHLERİ 2020 NE ZAMAN?

Tercih işlemi 31 Mart 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2020 günü saat 10.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

KAYIT VE ATAMA BİLGİLERİ

Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.

DİKKAT ! Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.