2020 sahur ve iftar vakitleri saat kaçta? İl İl iftar, imsak, sahur vakitleri burada!

Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Müslümanlar bu mübarek ay içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan imsakiyesini yayınladı ve 2020 yılı iftar, sahur saatlerini duyurdu. 2020 sahur ve iftar vakitleri saat kaçta? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İl İl iftar, imsak, sahur vakitlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2020 SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?



Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan imsakiyesini yayınladı ve 2020 yılı iftar, sahur saatlerini açıkladı. Ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak.

İL İL İFTAR, İMSAK, SAHUR VAKİTLERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN AYININ VE ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç, Allâh’ın emrine tâbî olmak ve O’nun rızâsını kazanabilmek için imsak vaktinden akşam Güneş’in batışına kadar yemek, içmek ve cinsî münâsebetten uzak durmak sûretiyle yapılan bir ibadettir.

Başta oruç olmak üzere namaz, zekât, infak, zikir, Kur’ân tilâveti, yardımlaşma, ikrâm etme gibi ibadetlere ağırlık verilerek değerlendirilen Ramazan ise, feyizli bir hayatın yaşandığı mübârek bir mükâfât ayıdır. Ayların efendisidir.[1] Bu ayda Cenâb-ı Hak kullarına çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunur. Af kapılarını sonuna kadar açar. Küçücük amellere bile büyük sevaplar lûtfeder. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 11; Müslim, Sıyâm, 1, 2, 4, 5)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.