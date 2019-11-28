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  3. Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango bileti ne zaman satılacak?

Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango bileti ne zaman satılacak?

Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi ne kadar" Milli Piyango bileti ne zaman satılacak"

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Piyango bileti ne zaman satışa çıkarılacak? Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağı ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi her yıl büyük ilgi görüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango bileti ne zaman satışa çıkarılacak? Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKARILACAK?

Biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa çıkarılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.


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