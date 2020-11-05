05 Kasım 2020 Perşembe 11:28 | Son Güncelleme:
2020-KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Son Dakika Haberleri.. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı Twitter'dan 2020 KPSS Lisans sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı Twitter'dan 2020 KPSS Lisans sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün şu ifadelere yer verdi:
Değerli KPSS adaylarımız,
2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.
Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli KPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 5, 2020
2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.
Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS