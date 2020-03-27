2020 KPSS ertelendi mi? Son dakika KPSS tarihleri ne oldu? İşte yeni KPSS tarihleri

Son dakika KPSS tarihleri ne oldu? merakla araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." dedi. Memur olmak isteyen adayların hazırlandığı KPSS sınav tarihleri ertelendi. Yeni KPSS 2020 tarihlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YENİ KPSS TARİHLERİ 2020

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.