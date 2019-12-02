2020 hac kontenjanları ne kadar? Diyanetten 2020 hac kontenjanları için açıklama geldi

2020 hac kontenjanları ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanlarını yenilediklerini açıkladı. 2020 hac kontenjanları ne kadar? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

2020 HAC KONTENJANLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik."

HAC NİÇİN YAPILIR?



Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır.



HAC KİMLERE FARZDIR?



Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır.

Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

- Hür, ergin ve akıllı olmak,

- Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,

- Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,

- Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,

- Sağlıklı olmak,

- Yol güvenliği bulunmak