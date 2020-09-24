24 Eylül 2020 Perşembe 16:08 | Son Güncelleme:
2020-DGS tercih işlemleri yarın başlatılıyor
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-DGS tercih işlemlerinin arın başlatılacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, " 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız." açıklamasında bulundu.
Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.