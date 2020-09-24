  • $7,6347
  • 8,9002
  • 457.105
  • 1119.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
24 Eylül 2020 Perşembe 16:08 | Son Güncelleme:

2020-DGS tercih işlemleri yarın başlatılıyor

2020-DGS tercih işlemleri yarın başlatılıyor

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-DGS tercih işlemlerinin arın başlatılacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, " 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız." açıklamasında bulundu.

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

Bir Dakikada Spor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Prens Harry ve Meghan Markle ''oy verin'' çağrısı yaptı... İngiliz medyası tepki gösterdi

Kışın evinizdeki saksıda yetiştirebileceğiniz 12 sebze

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.