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23 Ekim 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:

2020 bütçesi salgına gitti

2020 bütçesi salgına gitti
- YELDA GÖKDAĞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 bütçesinin sunumunu gerçekleştirirken Kovid için yapılan harcamaları da kalem kalem saydı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid için yapılan harcamaları kalem kalem saydı. Bu çerçevede “Sosyal Koruma Kalkanı” çerçevesinde; 6.2 milyar TL “Sosyal Destek Programı”, 18.7 milyar TL “Kısa Çalışma”, 4.4 milyar TL “Nakdi Ücret Desteği”, 3.6 milyar TL de işsizlik ödemesi yapıldı. Tüm sektörlere devlet bütçesinin can suyu olduğu söyleyen Oktay, gelir politikası araçlarının da etkin olarak kullanıldığını belirterek şöyle devam etti:

KOVİD’E 371.7 MİLYAR TL

“Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi ertelemeleri hariç 371.7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bir taraftan salgınla başarılı bir mücadele verirken bir taraftan da dev eserleri hizmete açtık. 45 günde tamamlayıp kullanıma sunduğumuz çok amaçlı acil durum hastaneleri dâhil olmak üzere 28 yeni hastane, 498 km bölünmüş yol ve 221 köprü ve 52 hidroelektrik santralini milletimizin hizmetine sunduk.”  

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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