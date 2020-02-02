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  3. 2020 BİLSEM sınavları ne zaman? 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 BİLSEM sınavları ne zaman? 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 BİLSEM sınavları ne zaman" 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır"

2020 BİLSEM sınavları yoğun ilgi görüyor. BİLSEM sınavına giren ve girmeye hazırlanan öğrenciler ile velileri, süreci heyecanla takip ediyor. Henüz BİLSEM sınavına girmeyenler "2020 BİLSEM sınavları ne zaman?" diye merak ederken, sınava giren öğrenciler "2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtını araştırıyor..

2020 BİLSEM sınavları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. BİLSEM; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim veriyor. 2020 BİLSEM sınavları ne zaman? 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının yanıtı binlerce öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. İşte merak edilenler...

2020 BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak tarihinde başladı. Sınavlar 19 Nisan tarihinde sona erecek.

2020 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

BİLSEM 2020 grup tarama sonuçları 22 Nisan'da meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. 

BİLSEM BİREYSEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. 

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.


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