2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Anneler Günü ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayının bitmesine az bir süre kala 2020 Anneler Günü tarihi de araştırılmaya başladı. Bu yıl ilk kez Anneler Günü kutlayacak olanlar da olacak. Çocuklar ve yetişkinler, annelerine bu önemli günde hediye alıp yüzünü güldürmek istiyor. Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanıyor. Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da ise Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Tarihteki ilk Anneler Günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılıyor. İngiltere’de ise 1600’lü yıllarda “Anneler Pazarı” kutlanırdı.

Hıristiyanlığın Avrupa’da yaygınlaşmasıyla birlikte, kutlama biçim değiştirerek “Kilise Ana” isimli kutlamaya dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün “Kilise Ana” olduğuna inanılıyordu. Zamanla kilise festivali ile “Anneler Pazarı” kutlamaları birleştirildi ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular. O günlerden günümüze Anneler Günü her yıl kutlanan özel bir gün olarak devam ettirildi.