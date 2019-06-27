2019-2020 Sezonunun adı 'Cemil Usta Sezonu' oldu! Cemil Usta kimdir?

Süper Lig’de 2019-2020 Sezonunun adı “Cemil Usta” Sezonu oldu. Süper Lig’e adını veren Cemil Usta ile ilgili aramalar yapılmaya başlandı. ‘Cemil Usta’ kimdir? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Cemil Usta’nın hayatını öğrenmek istiyor. Trabzonspor'un kupalarla şampiyonluklarla dolu mazisinin en önemli aktörlerinden birisi hiç kuşkusuz Cemil Usta yani Kaptan Dozer Cemil'dir. Genç nesilin çok fazla bilgi sahibi olmadığı ancak eskilerden gelen bilgi ve efsanelerle adını duyduğu Dozer Cemil, Trabzonspor tarihinin unutulmaz kaptanlarından biri olmayı başarmıştır. İşte detaylar

CEMİL USTA KİMDİR?

O Trabzonspor'un şanlı tarihinin en unutulmaz simgelerinden biri... Efsaneye duyulan aşkın sembollerinden biri... Cemil Usta nam-ı diğer Dozer Cemil Trabzon'da 1 Ocak 1951'de dünyaya geldi. 1967'de Trabzon'un Gençlerbirliği kulübünde futbol hayatına başladıktan 3 yıl sonra Trabzonspor'a kendini bağlayan sözleşmeye imzasını attı. O dönem 2. Lig Kırmızı Grup'tamücadele eden Trabzonspor'un 1973-74 sezonunda 1. Lig'e çıkmasıyla takımın da kaptanı oldu. Trabzonspor kaptanı olarak yaşanan ilk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, efsane Liverpool galibiyetinin de mimarı oldu. 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda ilk maçta 62. dakikada penaltının başına geçerek topu ağlara gönderen Dozer Cemil takımının 1-0 galip gelmesini sağladı.Attığı bu golle Liverpool 14 maç sonra Avrupa Kupaları'nda ilk kez yenilgiyle tanıştı.

Cemil Usta 1978-79 sezonu öncesinde kulübün kararıyla gönderilmek istenince 321 yaşında futbola son noktayı koyduğunu açıkladı. Ayrıca Haber61 yazarı İhsan Öksüz'ün kitabında yazarak bugüne taşıdığı o sözleri ise ders niteliğinde oldu; (Rizespor'dan aldığı ve redddettiği transfer teklifi üzerine ) "Ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka bir kaptanın arkasından nasıl sahaya çıkarım."

KADİR ÖZCAN İLE BİRLİKTE VEDA ETTİ



Dozer Cemil kendisi gibi efsane isimlerden biri olan Kadir Özcan ile birlikte 14 Ağustos 1983 Trabzonspor - Orduspor arasında oynanan maçla jübile yaparak futbola veda etti.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



İlk millî maçına 22 Eylül 1976'da Bulgaristan ile oynanılan 2-2 sona eren özel maçta çıkan Dozer Cemil, bu maçtan üç hafta sonraki İrlanda maçında son kez millî takım forması giydi.





FUTBOLUN ARDINDAN



Futbolu bıraktıktan sonra bir süre Trabzonspor'un altyapısında görev yapan Cemil Usta bir süre de futbolcu izleme komitesinde çalıştı. Ancak bu görevleri bir süre sonra bırakarak kendi halinde kaldı. Ne yazıkki yaşamının geri kalanında Trabzonmspor Kulübü'nün vefasız yönüyle tanışmak zorunda kalan Cemil Usta, Kasım 2000'de sağ tarafından felç geçirmiş ve 15 Mart 2003'te evine gittiği sırada kalp krizi geçirerek 52 yaşında kayatını kaybetmiştir. Usta, İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Boztepe Mezarlığı’na defnedildi. Usta'nın hayatını kaybettiği dönemde maddi durumunun da oldukça kötü olduğu dile getiriliyor. Hatta öldüğünde cebinde sadece 5 Lira 75 kuruşu olduğu belirtiliyor...



Ölümünün ardından 2008 yılında Cemil Usta'nın adı, Trabzonspor yönetimi tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin en eski antrenman sahasına verildi. Ertesi yıl Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve bordomavi.net işbirliğiyle onun anısına Trabzon-Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı geçidinde bir hatıra ormanı kuruldu.