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  3. Ankara'da 754 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Ankara'da 754 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Ankara'da 754 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarında 2019'da 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." dedi.

"2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı. Operasyonel güçleri kalmadı. FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya geldik."

"FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarında 2019'da 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı."

AA


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