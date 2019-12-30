Ankara'da 754 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

"2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı. Operasyonel güçleri kalmadı. FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya geldik."

"FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarında 2019'da 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı."

AA