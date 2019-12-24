2019 Milli Piyango çekiliş sonucu için geri sayım

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi, birçok ödül verileceği için 31 Aralık Pazartesi günü 18.00-24.00 saatleri arasında yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin amorti ikramiyesi ile 23.00'da başlaması bekleniyor. Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin tamamı ise 18.00-24.00 saatleri arasında bilet sahipleri tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

2019 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞI ZAMAN NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Piyango bileti size çıktığında tek yapmanız gereken biletin size ait olduğunu ispatlayabilmek için arkasını imzalamak ve ardından da ikramiyenin büyüklüğüne göre bileti ibraz etmek olacaktır. Son üç rakama kadar ikramiyelerinizi bilet aldığınız yerden veya sabit bayilerden tahsil edebilirsiniz. Ayrıca bu bayilerden son dört ve beş rakamları tutturanlar ikramiyeler de tahsil edilebilir.

2019 YILBAŞI BİLETLERİNDE YENİ GÖRÜNÜM

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.