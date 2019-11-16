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  3. 2019 KYK başvuru sonuçları açıklandı

2019 KYK başvuru sonuçları açıklandı

2019 KYK başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019/2020 dönemi yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapopğlu, 2019/2020 dönemi yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçları açıklandığını duyurdu. Sonuçlara KYK'nın resmi web sayfasından ulaşılacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL’lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak. Kasım ayı içerisinde burs ve kredi sonuçlarının açıklanması durumunda ilk bursların aralık ayında ödenmesi öngörülüyor.


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