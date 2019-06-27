2019 Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? araştırılmaya başladı.2019'un ilk önemli gök olayı olan parçalı güneş tutulması 5-6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşmiti ancak Türkiye'den izlenememişti. Ay'ın Yeniay zamanında Dünya ile Güneş arasında girdiği zaman gerçekleşen olaya Güneş tutulması adı veriliyor. NASA'ya göre toplam Güneş tutulmaları her 18 ayda bir gerçekleşiyor. 2019'un ikinci Güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Peki 2019 Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

2019 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2 Temmuz 2019'da yılın ikinci Güneş tutulması olan tam Güneş tutulması yaşanacak. Genel zaman ile 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye'den gözlenemeyecek. Ay'ın Dünya'ya nispeten yakın olması dolayısıyla, uzun tutulmalardan biri olacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Öncelikle kesinlikle Güneş‘e doğrudan, güneş gözlüğüyle, röntgen filmiyle veya benzeri bir şeyle bakmamalısınız. Çünkü 150 milyon kilometre uzakta da olsanız Güneş ışınları hala çok güçlü ve morötesi ışınlar gözünüzdeki değerli hücrelere zarar verir.

Tutulmayı izlemek için Güneş filtresi olan dürbünlerden veya teleskoplardan yararlanabilirsiniz. Güneş filtresi olmadan bu cihazları kullanmak, ışınları gözünüze odaklayacağından ciddi zarar görmenize neden olabilir.

Ancak muhtemelen en ucuz yollar internetten izlemek veya Güneş tutulması gözlüğü satın almaktır. Satın alacağınız Güneş tutulması gözlüğü ışınların %99.9’unu engelleyebilir. Bu ucuz gözlüklerin kalitesini Güneş’ten başka bir yere bakarak sınayabilirsiniz. Eğer gözlüğünüz yeterince iyiyse hiçbir şey görmemelisiniz. Yalnızca Güneş‘e baktığınızda büyük turuncu bir küre ve siyah arkaplan görmelisiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay Güneş'ten yaklaşık 400 kere daha küçük fakat bize Güneş'ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükürler. Bir Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay'ın Yeniay safhasında olması ve Yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer'in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş'in merkezinden geçmesi gerekir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır. Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay'ın yörünge düzlemi Dünya'nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL HESAPLANIR?

Güneş tutulmaları, yukarıda bahsedildiği gibi saros döngüsü kullanılarak bulunabilir. Yani gerçekleşen bir tutulmanın üstüne 18 yıl 11 gün eklenir. Daha kesin bir yöntem olarak da formüllerden ve tablolardan yararlanılır.