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  3. 2019 ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

2019 ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

2019 ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM ALES 2019 sonuçları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada ALES sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bilgisi aktarıldı.

05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ALES SONUÇLARI 2019

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx) sayfasından ulaşılmaktadır.

(İHA)

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