2019 Adaylık Kaldırma Sınavı soruları yayınlandı mı? Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman açıklanır?

2019 Adaylık Kaldırma Sınavı dün (8 Aralık 2019 Pazar Günü) saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Adaylık Kaldırma Sınavı, 120 dakika sürdü. Sınava katılan adaylar "2019 Adaylık Kaldırma Sınavı soruları yayınlandı mı? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 2019 Adaylık Kaldırma Sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bugün gerçekleşecek Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SORULARI YAYINLANDI MI?

2019 Adaylık Kaldırma Sınavı soruları henüz yayınlanmadı. 2019 Adaylık Kaldırma Sınavı soruları yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM' ye yapabileceklerdir.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil)

SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) tam puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılırlar. Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.