2018 yeni çipli kimlik nasıl alınır?

Online yeni kimlik başvurusu nasıl yapılıyor ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresine giren Türk vatandaşlarının öncelikle yeni kimlik için randevu alması gerekiyor. Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.

PASAPORT VE YENİ KİMLİKTE YENİ DÖNEM

Pasaport ve sürücü belgeleri 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

FİYATLARI BELLİ OLDU

Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR

Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar. Kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

BAŞVURU NOKTALARI ÇOĞALDI

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi.

YENİ KİMLİK ALMAK İÇİN ŞUAN KULLANDIĞINIZ NÜFUS CÜZDANINIZI GÖTÜRMEYİ UNUTMAYIN!: Nüfus Cüzdanları yerine Yeni Kimliğinizi almak için eski kimlik belgenizi yada resmi olarak geçerli başka bir kimlik belgenizi muhakkak ibraz etmelisiniz. Bu durumda şuan kullandığınız Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götürmelisiniz. Herhangi bir sebeple Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götüremediyseniz eğer diğer kimlikleri de ibraz edebilirsiniz.

HİÇ BİR KİMLİĞİ BULUNMAYANLAR NE YAPACAK:Yukarıda kimlik başvurusu için herhangi bir kimlik belgesini ibraz etmek zorunda olduğunu ifade ettik. Eğer yukarıda sayılanlardan hiçbirisi yoksa Muhtarlıktan Belge almanız gereklidir. Bu konuda ikametinizin bulunduğu Muhtarlığa başvurmanız gerekir.

ÇİPLİ KİMLİK KART ÜCRETİ NE KADAR

Kimlik kartı alma ücreti ne kadar sorusu çokça soruluyor. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.