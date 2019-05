Ramazan mesajları haberimizde

Basi RAHMET ortasi MERHAMET sonu ise CEHENNEM'den AZAD olan Mübarek

Ramazan ayinin hayrlara vesile olmasini dilerim....



Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.



Yagmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayiniz Mübarek olsun...



Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.



Cenab-i Hakk'in kapisina ulastirmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.



"Baslangiclar sonuclarin tecelli yeridir"... Rahmet ile baslayan Ramazan ayinin Kurtulus ile Tecelli bulmasi temennilerimle...



Ramazan ayi sana bir mustu, kalbine teselli, ruhunu karanlik ruhlarin baskisindan kurtarmaya vesile olsun...



Ramazan ayi ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahina acmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslati bulmasina vesile olsun...



"Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklastiran Mübarek Ramazan ayiniz hayirlara vesile olsun...



Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.



"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri cevrilmedigi Rahmet ve Magfiret yüklü Ramazan ayinizi tebrik eder hayirlara vesile olmasini dilerim....



İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed(sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.



Bembeyaz yagan bir karin, ne yasanmissa yasansin, gecmisin tüm hatalarini örtügü gibi Ramazan ayinin da senin tüm hatalarini örterek hayirli yeni bir gelecek umud dolu yeni bir baslangica vesile olmasini dilerim ....



Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.



Gün batar usul usul...Kararir Gece... Yeniden dogar hersey...." Her sey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayinin Gönlünde Huzur kokulu bir Gül kök salmasina vesile olmasi temennilerimle....



Dostluklarin sevgi ile beslendigi bu Mübarek Ramazan ayinda gönlünün sevgi ile dolup tasmasini dilerim...



Mübarek Ramazan Ayi Kalbini O'nun yoluna koymayi Ellerini daim O'nun dergahina acmaya vesile olsun..



Mübarek Ramazan Ayi Kalbine önce bulut olsun yagmak icin... Sonra yagmur olsun ilahi sevgiyi yesertmek icin...



Mübarek Ramazan Ayi "O vermek istemeseydi ISTEMEK vermezdi" gercegi dogrultusunda Ruhunda olusan hayr Dua isteginin kabulune vesile olsun....



Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan "az yemege".... Ruhunun sihhat ve selameti olan "günahsiz olmaya"..... dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya" vesile olsun....



Mübarek Ramazan Ayina has RAHMET BEREKET VE MAGFIRET ile hemhal olman dileklerimle....





Ellerimiz Semaa’da Dualarımız ALLAH a Bu Mübarek Ramazan Ayında Şükür Edelim ALLAH ımıza, Ramazan Ayınız Mübarek OLsun.



Rabbimizin Kapısına uLaştırmayacak Yollara Sapmaktan Kurtaran Bu Mübarek Ayın Büyün Müninlerimize Hayırlı OLmasını Temenni Ederim.



Ruhlarımız Huzur Bulsun Sofralarımız Anlam Dolsun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.



” Başlangıçlar Sonuçların tecelli Yeridir ” Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının Kurtuluş ile Tecelli bulmasını HAK tan Dilerim.



Ufak Sofralarınızda Bol ve Bereketli iftarlar Dilerim, Ramazan Ayınızı içten kutlarım.



Ramazan Ayı Kalbine Teselli Ruhuna iLaç Olsun Duaların Kabul Olsun, Ramazan Ayın Mübarek Olsun.



Bu Mübarek Ayda Huzur Dolu, Mutlu, Sıcak ve Sakin Bir Şekilde Geçirmeniz Dileği iLe Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.



Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.



Bu Güzel Ayda Güzel insanlara Güzel Duygular içinde En güzeL Şekilde En Güzel Hayırlı Mesajı Atmak iSterim ” Ramazan Ayınız Mübarek Olsun ”



Bütün Müminlerin Dostça Kardeşce Bereketi hem Sofralarında Hemde Kalplerinde Hissedecekleri Bu Ayda Mutlu Bir Ramazan Ayı geçirmeyi Nasip Etsin Yüce Yaradan.



Sıcak Çorbalar Koyulsun Tabaklara, Samimi Sohbet Başlasın Sıcak Yuvalarda Bu Ay RAMAZAN AYI Mübarek Olsun Tüm insanlara



Gözlerimiz ışık Dolu Kalbimiz iman Dolu Avuçlarımız Dua Dolu Olsun, Ramazan Ayımız Hepimize Mübarek Olsun..



özen insanlar özel günde müslüman müminler her gün hatırlanır Ramazan Ayını Mübarek Olsun.



Mübarek Ayımızda Nefsimizi Oruçla Keselim Şeytanı Dualarımızla Yenelim Yerimizi İmanımızla Belirliyelim



Ramazan Ay’ında Bütün Müminlerin Dualarını Oruçlarını ALLAH (c.c) Kabul Etsin ALLAH (c.c) Bizi Bütün Kötülüklerden IsLah Etsin..



Ramazan Ayının Bereketi Sofralarınıza Huzuru Kalbinize imanı Dualarınıza Yansısın RAMAZAN ayınız mübarek Olsun.