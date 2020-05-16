2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 16 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



2017'DE HANGİ ŞEHİRDE, ŞEHRİN GELENEKLERİNİ VE KÜLTÜREL YAPISINI KORUMAK AMACIYLA YENİ FAST FOOD VE KEBAP RESTORANLARININ AÇILMASI YASAKLANMIŞTIR?



A: Münih



B: Viyana

C: Venedik

D: Barselona

Doğru cevap: C Venedik

Dünyanın önemli turistik noktalarından biri olan İtalya'nın Venedik kentinde, şehrin kültürel yapısını korumak amacıyla kebapçı ve fast food dükkanlarına sınırlama getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Venedik turizm şefi Paola Mar, "Venedik'in kültürel mirasını korumak ve geliştirme politikamızla uyumlu olmayan bazı aktivitelere sınırlama getirmek istiyoruz" dedi.

Kebaba veya başka bir yiyeceğe herhangi bir düşmanlığı olmadığını söyleyen Mar, "Bizim gibi çok fazla turist alan şehirlerde, şehrin kendi kimliğini kaybetme riski oluşuyor. Öne çıkarmamız gereken bazı yerel ürünler var. Bu şehrin ruhu ve sürdürülebilirlik için de daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.