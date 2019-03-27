İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları – 2014’te İstanbul kim ne kadar oy aldı?

2014 yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, yapılan son seçimlerdeki sonuçları öğrenmek istiyorlar. Tüm Türkiye 31 Mart’ta sandık başına giderek oy kullanacak. Son yapılan seçimin kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Seçime 26 siyasi parti katılmıştı. Haberimiz içerisinden son yapılan yerel seçim sonuçlarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

2014 YILI YEREL SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUCU

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUCU

Bu seçimlerde ilk kez sandık sonuç tutanaklarının, elektronik ortama aktarılarak siyasi partilerin erişimine açıldığını anımsatan Güven, seçim gecesi kurulda bulunan ve ülke seçmeninin yüzde 95'ini temsil eden siyasi parti temsilcilerinin, seçim sonuçlarını kendileriyle birlikte izlediğini belirtti.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

Seçimlerde 418 bin 369 sandıkta oy kullanıldığını belirten Güven, 1 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Mahalli İdareler kesin seçim sonuçlarının belirlendiğini belirterek, "Çok az muhtarlık itirazları inceleme aşamasındadır. 2009 yılında yapılan seçimlerde 28 belediye başkanlığı, 9 belediye meclis üyeliği seçimi iptal edilmiştir" dedi.

13 seçim iptal edildi

Bu sene yapılan seçimlerde ise 13 seçimin iptal edildiğini aktaran Güven, "İptal sayısı 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerindeki iptallerin yarısından azdır. Bu 13 yerden ikisinde belediye başkanlığıyla birlikte belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği seçimi yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Ara seçimlerde ayrıca Gömü Belediyesinin tüzel kişiliğinin devamı yönünde verilen Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararı uyarınca seçim yapılacağını anımsatan Güven, "İptal edilen seçimler yenileme seçimi olmakla aynı şartlarla yenilenirken Gömü'de yapılacak seçim yeni bir seçim olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri belirlenecektir" diye konuştu.

İtirazları da değerlendiren Güven, AK Parti'nin 131 itirazından 6'sının, CHP'nin 87 itirazından 5'inin, MHP'nin 50 itirazından 5'inin, Saadet Partisi'nin 10 itirazından 1'inin kabul edildiğini aktardı.

Açıklamanın ardından, Resmi Gazete'de yayımlanacak kesin sonuçlar basın mensuplarına dağıtıldı.

30 Mart yerel seçiminin kesin sonuçlarına göre, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Büyükşehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oranında oy aldı. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oranında oy aldı.

İl genel meclisi üyeliği seçimlerinde AK Parti yüzde 45,43, MHP yüzde 20,71, CHP yüzde 16,87, belediye meclisi üyeliklerinde AK Parti yüzde 42,87, CHP yüzde 26,34, MHP yüzde 17,82 oy oranına ulaştı.