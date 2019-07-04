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Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmeye başlandığı belirtildi.

AA

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