2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini tek yumurta ikizi olan kardeşler üstlenmiştir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini tek yumurta ikizi olan kardeşler üstlenmiştir?



A: Polonya

B: Meksika

C: Pakistan

D: Madagaskar

Doğru cevap: A Polonya