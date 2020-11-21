20:00'den sonra evdeyiz

Salgında vakaların önüne geçmek için uygulanacak kısıtlamalar 81 ilde dün akşamdan itibaren başladı.

• 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugünden itibaren 10:00-13:00, 20 yaş altı vatandaşlar 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkacak. Çalışanlar ise belge ibraz edecek. Cuma namazı kılmak isteyenler, kısıtlamadan muaf tutulacak. Diyanet 65 yaş üstü vatandaşların evde namaz kılmalarını önerdi.

• Bugün saat 20:00’den yarın saat 10:00’a kadar, yarın saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Kafe, restoran gibi yeme içme yerleri, bugünden itibaren 10:00-20:00 saatlerinde paket servis ya da gel-al hizmeti verecek. 20:00’den sonra telefon ve online sipariş alacak.

• AVM, market, kuaför ve güzellik merkezleri 10:00-20:00 saatlerinde açık olacak.

• Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İçişleri Bakanlığı’na ait “e-başvuru” ve “Alo 199” üzerinden seyahat izni alınabilecek.

• Nikah törenleri arası en az 20 dakika olacak. Düğünler Kovid tedbirleriyle en fazla bir saatte yapılacak. Taziye gibi toplu etkinlikler ise yasak.

TOPLU TAŞIMAYA YENİ DÜZENLEME



İBB toplu taşımaya yeni düzenleme yaptı. 06.00-09.00 ve 20.00-00.00 arasında çalışanlar için seferler 15 dakika arayla yapılacak. 09.00-10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00-20.00 arasında normal tarife işleyecek.

AVM VE RESTORANLAR KAPANDI



Virüs salgınını durdurmak için alınan yeni tedbirlerin bir bölümü dün gece uygulanmaya başlandı. AVM’ler kapandı. Restoranlar, lokantalar, kafe ve pastaneler artık pakete servise döndü. Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı.

MUAF TUTULANLAR



Üniversitelerde yüz yüze eğitim görenler, profesyonel veya milli sporcular, sağlık çalışanları, belediye başkanı, muhtar, avukat, akademisyen, veterinerler, ana sınıfı veya kreşe giden çocuklar ile velileri, merkezi sınava girenler, reklam ve dizi sektöründe çalışanlar, gazeteciler, hayvanlarını besleyenler, ibadetlerini yapmak isteyen azınlık cemaati...