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30 Kasım 2020 Pazartesi 20:47 | Son Güncelleme:

20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi" 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı"

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi de toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar oldu. 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Toplu taşıma kısıtlamaları nelerdir?

Toplu taşıma kısıtlamaları detayları belli oldu. "20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?" sorusunun yanıtı buldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi de toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar oldu.  65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

TOPLU TAŞIMA KISITLAMALARI DETAYLARI BELLİ OLDU

65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

Alınan yeni kararlara göre 20 yaş altı vatandaşlar artık toplu taşıma kullanamayacak. 

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma kullanımı yasaklandı. 

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