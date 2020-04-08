20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından gençler, sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili araştırma içerisine girdi. Başkan Erdoğan, “Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani '65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil' diye elimizde böyle bir garanti yok." ifadelerini kullanmıştı. Sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detaylar haberimizde…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu’nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca işlem başlatılacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması geçici olarak yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen ek genelgeye göre ise kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gençler, durumlarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacaklar.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Söz konusu durum, salgının seyrine göre değişiklik gösterecektir.