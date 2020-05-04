20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni verilecek mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklaması heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla altıncı kez başkanlık edeceği kabine toplantısında milyonlarca genç ve yaşlıyı ilgilendiren kritik kararlar açıklanacak. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair son gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısının ardından güncel açıklamalara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?



Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının başlama saati henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki toplantılar dikkate alındığında kabine toplantısını saat 15.00 gibi başlaması beklenirken toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.