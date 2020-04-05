20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı seyahat edebilir mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsle mücadele kasamında alınan tedbirlerden bir yenisini daha açıkladı. Bu tedbirlere göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Buna göre 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacak.20 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!

Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladığı konuşmasında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte Türkiye'nin hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergilediğini söyledi.

Erdoğan, "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani '65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil' diye elimizde böyle bir garanti yok." diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

20 yaş altı kişilere uygulanacak sokağa çıkma yasağı kuralları 65 yaş üzeri ile aynı olacak. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.