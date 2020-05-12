15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Başkan Erdoğan açıkladı...

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü sokağa çıkma izninin ardından 20 yaş altı gençler için de belirli gün ve saatlerde olmak kaydıyla bir esneklik sağlanacağını duyurmuştu. 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkabilecek? sorusunun yanıtı haberimizde…

15-20 YAŞ ARASI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının belirli gün ve saatlerde uygulanmak koşuluyla esnetileceğini ve 65 yaş üstü vatandaşların belirlenen bu gün ve saatlerde dışarı çıkabileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Aynı sevindirici haberin 20 yaş altı gençler için de alındığını bildiren Başkan Erdoğan 15-20 yaş arası kişilerin hangi gün ve saatte dışarı çıkabileceğinin detaylarını da aktardı. Başkan Erdoğan şu sözleri kaydetti;

“20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."

Bu kararla birlikte 15-20 yaş arası gençler 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasından dışarı çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni düzenlemesini şu sözlerle duyurmuştu;

“İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.”

10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Son açıklamalarla duyurulan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde de 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma izni uygulanacak.