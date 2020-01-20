'Sınavda 20 soru iptal oldu' haberine İstanbul Üniversitesi'nden cevap: Tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranı

İstanbul Üniversitesi bazı haber sitelerinde yer alan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 11-12 Ocak güz dönemi sınavlarına ilişkin 'Sınavda 20 soru iptal oldu' haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Haberde bahsi geçen sayının tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranı olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.



Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.

Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır.