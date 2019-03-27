Şans Topu 20 Mart 2019 sonuçları

Şans Topu 20 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın sonuçlarına göre; Bursa Karacabey, Erzurum Yakutiye, İstanbul Eyüp ve Kartal, Ordu Fatsa’dan 5+1 bilen 5 kişi 137.527,65 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 14 kişi 4.912,00 TL, 4+1 bilen 235 kişi 292,80 TL, 4 bilen 2.640 kişi 34,80 TL, 3+1 bilen 6.336 kişi 18,55 TL, 3 bilen 75.712 kişi 4,20 TL, 2+1 bilen 52.311 kişi 6,15 TL ve 1+1 bilen 164.748 kişi ise 3,75 TL ikramiye kazandı.