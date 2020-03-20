20 Mart Cuma Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
20 Mart Cuma televizyonda neler var? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Korona virüs salgınının olduğu şu günlerde vaktin büyük çoğunluğu evde geçiyor. Evde dizi veya film keyfi yapmak isteyenler internette araştırma yapıyor. Bugün televizyonda neler var? Birbirinden iddialı ve heyecanlı dizi ya da filmler her akşam televizyon ekranlarından yayınlanıyor. Yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
20 Mart Cuma TV yayın akışları belli oldu. Coronavirüs sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Cuma akşamları Payitaht Abdülhamit, Arka Sokaklar, Survivor gibi dizi ve filmler yer alıyor.
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Zümrüdüanka ‘Dizi’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.50 Ana Haber
19.50 Payitaht Abdülhamit ‘Dizi’
00.05 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Hercai ‘Dizi’
00.20 Son Durak
01.20 Gel Dese Aşk ‘Dizi’
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar ‘Dizi’
00.15 Salgın ‘TV Sinema’
02.00 Hizmetçiler ‘Dizi’ (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.30 Fury ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil ‘Dizi’
00.15 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (Tekrar)
TV 8 YAYIN AKIŞI
20.00 Survivor/2020
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01.30 Doya Doya Moda