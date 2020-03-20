20 Mart Cuma Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

20 Mart Cuma TV yayın akışları belli oldu. Coronavirüs sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Cuma akşamları Payitaht Abdülhamit, Arka Sokaklar, Survivor gibi dizi ve filmler yer alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Zümrüdüanka ‘Dizi’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.50 Ana Haber

19.50 Payitaht Abdülhamit ‘Dizi’

00.05 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Hercai ‘Dizi’

00.20 Son Durak

01.20 Gel Dese Aşk ‘Dizi’

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar ‘Dizi’

00.15 Salgın ‘TV Sinema’

02.00 Hizmetçiler ‘Dizi’ (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.30 Fury ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil ‘Dizi’

00.15 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (Tekrar)

TV 8 YAYIN AKIŞI

20.00 Survivor/2020

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01.30 Doya Doya Moda